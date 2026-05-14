E' deceduto all'improvviso nella sua abitazione a Borgo Solestà un uomo di 68 anni, residente a Borgo Solestà e noto nella comunità locale. La notizia della sua morte ha fatto rapidamente il giro della città, lasciando sgomento tra amici e conoscenti. Le autorità hanno effettuato i rilievi del caso e hanno disposto l’autopsia per chiarire le cause del decesso. La salma è stata messa a disposizione per eventuali funerali.

E’ morto improvvisamente all’interno della sua abitazione a Borgo Solestà Ermanno Procaccini, 68 anni ascolano, molto conosciuto in città. La macabra scoperta è stata fatta ieri mattina dai sanitari del 118 quando si sono recati nell’abitazione dove l’uomo viveva da solo, dopo la scomparsa della compagna deceduta qualche anno fa per una malattia, un evento che lo aveva molto segnato. Al numero delle emergenze era infatti pervenuta una chiamata che riferiva che da un po’ non si sentivano rumori dall’appartamento dove Procaccini viveva e l’uomo non rispondeva né al campanello né ai tentativi di raggiungerlo telefonicamente. Per cui, per entrare in casa è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco che hanno forzato l’ingresso: all’interno giaceva Ermanno Procaccini, conosciuto in città anche col soprannome di ‘Sbirulino’.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Addio a Ermanno Procaccini, trovato morto nella sua casa a 68 anni

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