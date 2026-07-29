attenzione per il territorio comuni di amiata e valdorcia soluzione per la bonifica

È stata firmata una convenzione tra il Consorzio di Bonifica e le autorità regionali per avviare interventi di bonifica in alcune aree della Toscana del sud, tra Amiata e Valdorcia. La decisione mira a superare le disparità territoriali e a migliorare le condizioni di sicurezza e vivibilità nelle zone montane. La firma rappresenta una conclusione di un percorso burocratico durato nel tempo, con l’obiettivo di intervenire sulle criticità ambientali e territoriali delle aree interessate.

Consorzio di Bonifica, svolta per la Toscana del sud: firmata la convenzione per superare le disparità territoriali. Una lunga battaglia burocratica che trova finalmente una risoluzione concreta, garantendo dignità e sicurezza a un vasto territorio montano. È questo il cuore della novità che riguarda il Consorzio di Bonifica 6 Toscana Sud e, nello specifico, l’area ricadente sotto il Consorzio di Bonifica Tevere (ex Val di Paglia). A fare il punto della situazione è Niccolò Volpini, presidente dell’Unione dei Comuni dell’Amiata Val d’Orcia e sindaco di Abbadia San Salvatore che sottolinea l’importanza di questo atto per i comuni di Abbadia San Salvatore, Piancastagnaio, Radicofani, San Casciano dei Bagni, Castell’Azzara e Sorano. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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