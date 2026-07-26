Mercurio ok alla bonifica Investimento per l’Amiata

Da lanazione.it 26 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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È stata approvata la bonifica dei terreni contaminati da mercurio nell’ambito di un progetto europeo chiamato 'Life Hermes'. La sperimentazione si svolge ad Abbadia San Salvatore e prevede un investimento di circa 2,8 milioni di euro. La fase iniziale riguarda la messa in sicurezza e la rimozione delle sostanze inquinanti. La sperimentazione coinvolge tecnologie innovative per trattare il suolo contaminato e ridurre i rischi ambientali.

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ABBADIA S.SALVATORE E’ una sperimentazione europea per la bonifica dei terreni contaminati da mercurio. Si chiama ’Life Hermes’ e prende il via ad Abbadia San Salvatore per un impegno di spesa di due milioni e ottocento mila euro. La sintesi di questo grande progetto la fa il sindaco, Niccolò Volpini, affermando che: "Da un problema condiviso nasce una soluzione che può diventare un modello per altri territori europei". I lavori del progetto europeo vedono la zona amiatina protagonista insieme ad Almadén (Spagna). Due comunità accomunate dalla storia mineraria e oggi unite nella ricerca di soluzioni innovative per la bonifica dei terreni contaminati dal mercurio. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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