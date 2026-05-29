Parco Museo delle Miniere dell’Amiata Auditi per la prima volta i dodici Comuni
Per la prima volta, dodici Comuni dell’Amiata sono stati ascoltati in assemblea per discutere un nuovo accordo. L’obiettivo è creare un documento comune che favorisca il rilancio del territorio e valorizzi il Parco Museo delle Miniere. La riunione ha visto la partecipazione di rappresentanti di tutte le amministrazioni coinvolte, che hanno condiviso proposte e idee per il futuro dell’area.
Dodici Comuni dell’Amiata soci del Parco Museo delle Miniere verso un "documento ponte" per il rilancio condiviso del territorio. L’atto è stato presentato dal Commissario Straordinario Mauro Tognoli (foto) nel corso dell’assemblea dei Comuni soci che ha approvato, con voto unanime, il rendiconto della gestione dello scorso anno. Un’assemblea, nel corso della quale è stato presentato Marco Fabbrini nuovo direttore dell’ente, molto partecipata. "Il commissario straordinario – si legge nella nota diffusa – ha presentato all’assemblea i temi emersi nel corso degli incontri condotti, tenutisi tra il 28 aprile e il 5 maggio scorsi, dalla squadra commissariale. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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