Parco Museo delle Miniere dell’Amiata Auditi per la prima volta i dodici Comuni

Notizia in breve

Per la prima volta, dodici Comuni dell’Amiata sono stati ascoltati in assemblea per discutere un nuovo accordo. L’obiettivo è creare un documento comune che favorisca il rilancio del territorio e valorizzi il Parco Museo delle Miniere. La riunione ha visto la partecipazione di rappresentanti di tutte le amministrazioni coinvolte, che hanno condiviso proposte e idee per il futuro dell’area.