Apparizioni della Madonna a Medjugorje | la posizione della Chiesa e i test scientifici sui veggenti

La Chiesa mantiene una posizione di prudenza sulle apparizioni mariane di Medjugorje, senza riconoscere ufficialmente i fenomeni. Recentemente, un atto vandalico ha danneggiato il santuario, aumentando la tensione tra sostenitori e detrattori. Testimoni e ricercatori hanno presentato analisi “scientifiche” sui veggenti, ma senza risultati definitivi. La discussione pubblica si concentra sulla credibilità delle testimonianze e sull’autenticità delle apparizioni, alimentando il dibattito tra fede e scetticismo.

Medjugorje è al centro di un aspro confronto tra chi crede che le apparizioni mariane siano reali e chi sostiene il contrario. A queste posizioni così divergenti sarebbe legato il recente atto vandalico al santuario. Qual è la posizione della Chiesa sulle apparizioni della Madonna e cosa dice la scienza sui veggenti. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Apparizione a Marija della Madonna. Medjugorje, agosto 2025

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