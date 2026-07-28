Medjugorje vandali incendiano l’altare della chiesa del santuario e deturpano statue della Madonna | ‘I veggenti sono impostori’

Da ildifforme.it 28 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Nella notte, nel santuario di Medjugorje, un incendio doloso ha danneggiato l'altare esterno della chiesa di San Giacomo. I vandali hanno anche deturpato statue della Madonna con scritte offensive. Sul luogo sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno spento le fiamme. Nessuna persona è rimasta ferita. Le forze dell'ordine stanno indagando sull'atto vandalico e sui messaggi di disprezzo lasciati sul sito.

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Atti vandalici sono stati compiuti nella notte nel santuarioMedjugorje, in Bosnia-Erzegovina, dove un incendio dolosoha danneggiato l‘altare esterno della chiesa di San Giacomo. Sono inoltre state deturpate lestatue della Madonna al Podbrdo, la Collina delle Apparizioni, e alla Croce Blu. I vandali hanno infine lasciato uno striscione coi nomi dei veggenti che dal 1981 affermano di riceverequotidiane apparizioni della Vergineinsieme ad un messaggio in polacco: “Sono degliimpostori, ho le prove“. Le telecamere di sorveglianza hanno ripreso un uomo mentre entra nella parrocchia di San Giacomo e dà fuoco all’altare esterno situato dietro la chiesa. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

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