Atto vandalico a Medjugorje incendio all'altare e statua della Madonna imbrattata | Veggenti truffatori

Da fanpage.it 28 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un incendio ha danneggiato l'altare e la statua della Madonna sulla collina delle Apparizioni, a Medjugorje. La statua sulla Collina delle Apparizioni e quella vicino alla Croce Blu sono state imbrattate con vernice nera. In un video si vede un uomo entrare in chiesa e versare liquido infiammabile. Nessun ferito è segnalato. Le autorità stanno indagando sugli atti vandalici.

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Imbrattata con vernice nera la statua della Madonna sul Podbrdo, la cosiddetta Collina delle Apparizioni, e quella situata presso la Croce Blu. Inoltre in un video si vede un uomo introdursi in chiesa e spargere liquido infiammabile. Fermato un sospettato. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Medjugorje. Incendiato l'altare e vandalizzate le statue della Madonna

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