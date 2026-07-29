Benedetta Callea, pubblica ministero di 42 anni, è deceduta. Aveva lavorato a lungo nel tribunale di Brescia e, dopo un periodo di assenza a causa di problemi fisici, era tornata in servizio. Lo scorso giugno aveva partecipato come rappresentante dell’accusa nel processo sulla morte di un uomo coinvolto in un caso giudiziario. La sua carriera si era concentrata su diversi procedimenti penali.

Se ne è andata a 42 anni Benedetta Callea, per anni Pubblico Ministero del Tribunale di Brescia. Dopo un periodo di assenza per i problemi fisici, era tornata ad esercitare il proprio ruolo in procura: ancora nello scorso giugno aveva sostenuto l'accusa nel processo per la morte di Abdelilah Soyt. Nata a Brescia, Callea aveva iniziato la sua carriera da magistrata a Vibo Valentia, nel 2015. Successivamente era tornata al nord come sostituta procuratrice. Il suo incarico più importante resta quello nel processo per l'omicidio dell'imprenditore Mario Bozzoli, scomparso nell'ottobre del 2015. Callea aveva chiesto trent'anni di condanna per Oscar Maggi, ex operaio e addetto ai forni della fonderia, poi assolto. 🔗 Leggi su Brescia.corriere.it

© Brescia.corriere.it - Addio a Benedetta Callea, la pm del caso Bozzoli

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