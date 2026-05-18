Il pubblico ministero ha affermato che Dassilva ha agito per motivi personali, nel corso della requisitoria sul caso Pierina. Durante l'udienza, è stato riferito che Pierina era una donna energica e molto legata alla famiglia, senza inimicizie e che non meritava di morire in uno stato di terrore. La vicenda riguarda la sua morte, che è stata descritta come violenta e improvvisa, con la donna che avrebbe urlato mentre si trovava in una condizione di paura.

"Pierina era una donna energica, amorevole collante della famiglia, non aveva nemici e non meritava di morire urlando terrorizzata". È quanto affermato dal pubblico ministero di Rimini, Daniele Paci, in apertura della requisitoria a carico di Louis Dassilva iniziata lunedì in corte d'Assise. L'uomo è accusato dell'omicidio della 78enne Pierina Paganelli. La donna è stata uccisa nel garage del complesso abitativo dove viveva in via del Ciclamino, a Rimini, la sera del 3 ottobre 2023 con 29 coltellate. Pm: Urla di Pierina "stimolo e forza" per scoprire la verità Le urla strazianti della vittima, ha sottolineato il pm sono state "lo stimolo e la forza" per scoprire chi le ha fatto tanto male. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Caso Pierina, la requisitoria del pm: "Dassilva ha agito per sé stesso"

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