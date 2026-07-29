Il Tribunale ha respinto la richiesta di un assegno di mantenimento di 250.000 euro al mese avanzata da Wanda Nara. La decisione arriva dopo che l’attrice aveva dichiarato di voler continuare a ricevere soldi dall’ex marito. La vicenda legale tra Mauro Icardi e Wanda Nara prosegue, con l’attaccante che ha commentato con soddisfazione la sentenza. La separazione tra i due continua a essere al centro dell’attenzione pubblica.

La guerra tra Mauro Icardi e Wanda Nara non sembra ancora destinata a finire. L’ultimo capitolo della lunga separazione tra l’attaccante argentino e la showgirl e imprenditrice riguarda il fronte economico: il Tribunale di Milano ha infatti respinto la richiesta di un assegno di mantenimento provvisorio avanzata da Wanda Nara nell’ambito della procedura di divorzio. Una decisione accolta da Icardi come una vera e propria vittoria giudiziaria e che il calciatore del Galatasaray ha voluto celebrare pubblicamente attraverso i propri social. Secondo quanto raccontato dall’argentino, la richiesta economica presentata dalla ex moglie avrebbe previsto cifre molto elevate: 250. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “250.000 euro al mese per lei era una follia, voleva continuare a rubarmi soldi”: il Tribunale boccia l’assegno di mantenimento chiesto da Wanda Nara e Icardi esulta

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