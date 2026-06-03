Wanda Nara stop all' assegno da 250 mila euro al mese | il tribunale dà ragione a Mauro Icardi

Il tribunale di Milano ha respinto la richiesta di Wanda Nara di ottenere un assegno di mantenimento da 250 mila euro al mese dall'ex marito. La decisione si inserisce nel procedimento legale legato alla separazione tra i due. La showgirl e imprenditrice argentina aveva avanzato questa richiesta, ma il giudice ha respinto la domanda. La vicenda riguarda le questioni di separazione e sostegno economico tra i due.

Nuovo capitolo nella lunga e travagliata separazione tra Wanda Nara e Mauro Icardi. Il Tribunale di Milano ha infatti respinto la richiesta avanzata dalla showgirl e imprenditrice argentina di ottenere un assegno di mantenimento provvisorio da 250 mila euro al mese a carico dell'ex marito. Con un'ordinanza firmata dalla giudice Anna Cattaneo lo scorso 1° giugno, il tribunale ha escluso la necessità di riconoscere un sostegno economico immediato a Wanda Nara, ritenendo che la sua situazione patrimoniale e reddituale sia già ampiamente solida. Una decisione che rappresenta una prima vittoria per il calciatore del Galatasaray nella battaglia legale che da mesi vede contrapposti gli ex coniugi. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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Si parla di: Il 27 maggio 2014.

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