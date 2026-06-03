Colpo di scena tra Wanda Nara e Icardi | il tribunale respinge la richiesta da 250.000 euro al mese Ecco perché non ci sarà alcun assegno provvisorio

Notizia in breve

Il Tribunale di Milano ha respinto la richiesta di Wanda Nara di ottenere un assegno di mantenimento provvisorio da 250.000 euro al mese. La decisione riguarda la richiesta di supporto economico avanzata nell’ambito della separazione. La giudice ha valutato la richiesta e ha deciso di non concedere l’assegno provvisorio. La notizia è stata riportata da fonti ufficiali. La decisione si riferisce alla fase preliminare del procedimento di separazione.