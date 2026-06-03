Colpo di scena tra Wanda Nara e Icardi | il tribunale respinge la richiesta da 250.000 euro al mese Ecco perché non ci sarà alcun assegno provvisorio
Il Tribunale di Milano ha respinto la richiesta di Wanda Nara di ottenere un assegno di mantenimento provvisorio da 250.000 euro al mese. La decisione riguarda la richiesta di supporto economico avanzata nell’ambito della separazione. La giudice ha valutato la richiesta e ha deciso di non concedere l’assegno provvisorio. La notizia è stata riportata da fonti ufficiali. La decisione si riferisce alla fase preliminare del procedimento di separazione.
Secondo quanto riportato da Adnkronos, il Tribunale di Milano ha respinto la richiesta avanzata da Wanda Nara di ottenere un assegno di mantenimento provvisorio da 250.000 euro al mese nei confronti del marito Mauro Icardi. La decisione è arrivata con un’ordinanza del 1° giugno e rappresenta un passaggio importante nella lunga vicenda giudiziaria che riguarda la coppia. Secondo quanto stabilito dal giudice, la richiesta economica non sarebbe giustificata dalla situazione attuale. Nelle motivazioni viene infatti sottolineato che Wanda Nara dispone di una condizione patrimoniale e reddituale già molto solida, tale da garantirle una piena autonomia economica. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Mauro Icardi y sus indirectas para Wanda Nara en año nuevo
Notizie e thread social correlati
Wanda Nara, stop all'assegno da 250 mila euro al mese: il tribunale dà ragione a Mauro IcardiIl tribunale di Milano ha respinto la richiesta di Wanda Nara di ottenere un assegno di mantenimento da 250 mila euro al mese dall'ex marito.
Divorzio Icardi Wanda Nara: il Tribunale respinge la maxi richiesta di mantenimento provvisorioIl Tribunale ha respinto la richiesta di mantenimento provvisorio avanzata durante il procedimento di divorzio tra l’attaccante e l’ex moglie.
Temi più discussi: EasyJet, colpo di scena: l'americana Castlelake valuta di comprare la compagnia low cost; Brescia, colpo di scena al processo ai maranza: un testimone scagiona l’accusato di tentato omicidio; Garlasco, colpo di scena: la Procura dispone una perizia psichiatrica su Sempio; Colpo di scena all’Accademia degli Agiati: Benito Mussolini non è più socio dal 1946. Lo chiarisce un atto dimenticato.
Colpo di scena al toro della Galleria di Milano: durante il restauro i gioielli su cui i turisti girano per portafortuna non sono stati rifatti. Risultato? Chi arriva per il ponte del 2 giugno trova transenne e mosaico coperto — e improvvisa un lancio di monetine nel c x.com
Telesveva. . +++ IN #TELESVEVANOTIZIE – COLPO DI SCENA A TRANI: POSSIBILE APPARENTAMENTO TRA GUARRIELLO E MARINARO VERSO IL BALLOTTAGGIO CON GALIANO – CORATO, PROCLAMAZIONE UFFICIALE PER IL SINDACO DE BENE facebook
Kanye West, colpo di scena: annullato il concerto di Reggio Emilia. Il prefetto: Esigenza di sicurezza pubblica reddit
Pioli in nazionale, colpo di scena per la panchina azzurraPioli continua a godere di grande stima all’interno del calcio italiano. Il lavoro svolto al Milan, culminato con la vittoria dello Scudetto e con il ritorno stabile del club ai vertici del campionato ... milanlive.it
Colpo di scena Kean, svolta inaspettata sul futuroDopo una stagione difficile alla Fiorentina, per Moise Kean potrebbe arrivare una svolta inaspettata sul futuro ... calciomercato.it