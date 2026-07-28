Un episodio diventato cult nel corso degli anni, che ha poi portato all'espulsione dell'ex numero 10 della Francia, che in quell'occasione giocò l'ultima partita della sua carriera Zinedine Zidane è il nuovo ct della Francia. Ecco che in queste ore sta tornando in auge il video della sua test. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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© Ilgiornaleditalia.it - Zidane ct della Francia, il VIDEO della testata a Materazzi durante la finale mondiale contro l'Italia del 2006

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Cannavaro svela il VERO motivo della testata di Zidane a Materazzi

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Visto che #Zidane è ufficialmente il #ct della Francia direi di nominare #Materazzi nuovo ct dell'Italia #Nazionale #malagò x.com

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