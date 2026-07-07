Horacio Elizondo, arbitro argentino, ha dichiarato di non aver visto la testata di Zidane durante la finale del 2006 tra Italia e Francia, nonostante le immagini mostrino chiaramente l’azione. Elizondo ha diretto anche incontri con Maradona e Messi e nel 2006 ha arbitrato sia la partita inaugurale sia la finale del Mondiale. La sua carriera include anche la direzione di altre partite di alto livello a livello internazionale.

Horacio Elizondo ha arbitrato sia Maradona che Messi. L’ex direttore di gara argentino ha vissuto una carriera straordinaria: è stato il primo a dirigere la partita inaugurale e la finale di un Mondiale nel 2006. E detiene pure il primato del maggior numero di sfide arbitrate in una sola edizione del torneo: cinque. Eppure, tutti lo ricordano per aver espulso Zidane dopo la testata a Materazzi: “Sono passati vent’anni da quel 9 luglio, ora posso ammetterlo: non avevo visto nulla. Il pallone era dall’altra parte del campo, stavo seguendo l’azione. Mi giro e noto Materazzi a terra, non si alza, quindi fermo il gioco e corro verso di lui. Nel frattempo chiedo ai miei assistenti, non sapevamo cosa fosse successo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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© Gazzetta.it - Elizondo, l'arbitro di Italia-Francia nel 2006: "La testata di Zidane? Non avevo visto nulla"

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Lo que el Árbitro del Mundial 2006 Confesó 10 Años Después

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