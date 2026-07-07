Venti anni dopo, l’arbitro della finale del 2006 ha rivelato cosa gli ha detto Zidane dopo aver colpito con la testa l’avversario. L’arbitro ha riferito che Zidane gli avrebbe detto qualcosa subito dopo l’episodio, senza specificare le parole. La testata di Zidane a Materazzi durante la finale del Mondiale del 2006 è ancora uno degli eventi più discussi nel calcio.

Sono passati vent'anni, eppure la testata di Zidane a Materazzi nella finale del Mondiale del 2006 resta ancora uno degli episodi più discussi della storia del calcio. Horacio Elizondo, l'arbitro argentino che diresse quella partita, racconta le dinamiche che lo hanno portato a estrarre quel cartellino rosso. 🔗 Leggi su Video.gazzetta.it

© Video.gazzetta.it - Elizondo, l'arbitro della finale 2006: "Ecco cosa mi disse Zidane dopo la testata"

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