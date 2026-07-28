L'acconciature wet e lucida da ragno L'attrice, 29 anni, ha raccolto i capelli in una coda bassa versione bagnata extra lucida, con alcune ciocche fissate dal gel sulla fronte e acconciate come se fossero le zampette di un ragno. La star ha tratto ispirazione dal film come suo solito, come le abbiamo visto fare per il tour di Odissea di Christopher Nolan dove, per l'occasione, sembrava interpretare le divinità dell'Olimpo. Il make-up da tired girl di Zendaya Per il trucco occhi Zendaya ha puntato su toni scuri e intensi, smokey eyes effetto giorno dopo. Con occhi bordati di matita dentro e fuori la rima ciliare e un tocco di verde metallico. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Zendaya con beauty look da regina delle aracnidi alla premiere losangelina di Spiderman: Brand New Day,

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