Durante la première di The Odyssey a Londra, Zendaya ha attirato l’attenzione con le sue ciglia a forma di stiletto. Il look, abbinato a un abito di alta moda, ha fatto parlare di sé sui social. Le stiletto lashes sono ciglia lunghe e arcuate, che ricordano la forma di un tacco. Il trend si può ricreare applicando ciglia finte con una curvatura accentuata o usando mascara specifici. La tendenza ha suscitato interesse tra gli esperti di bellezza.

L’attenzione era inevitabilmente puntata sullo spettacolare abito Schiaparelli Couture, visto in passerella giusto poche ore prima. Eppure, durante la première mondiale di The Odyssey a Londra, c’è un altro dettaglio che ha catturato il cuore degli appassionati beauty: le stiletto lashes di Zendaya. Sottili, appuntite e volutamente spiky, hanno regalato al suo sguardo un effetto grafico e leggerissimo, lontano sia dalle classiche ciglia finte volumizzanti sia dall’effetto mascara uniforme. E no, non è nemmeno la prima volta che Zendaya sceglie di indossarle: aveva già sperimentato un look molto simile in passato, dimostrando quanto queste ciglia siano ormai parte della sua estetica beauty. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Alla première di The Odyssey, Zendaya ci sorprende con le stiletto lashes: cosa sono, da dove arrivano e come ricreare il trend beauty

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THE ODYSSEY: Zendaya & John Leguizamo on the Movie Event of the Year!

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