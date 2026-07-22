L'attrice è arrivata in Messico per promuovere il film di Spider-Man. Durante l'evento pubblico, ha sfoggiato un trucco con ciglia finte chiamate «spider lashes», che richiamano la trama del film. Questo dettaglio nel make-up ha suscitato attenzione tra i presenti. La scelta estetica si collega direttamente alla promozione del film, senza ulteriori commenti o dichiarazioni ufficiali.

Approdata in Messico, l'attrice, in occasione di un evento pubblico legato alla promozione della pellicola incentrata sulla vita dell'Uomo Ragno, ha infatti voluto richiamare la trama del film condendo il suo look con una serie di dettagli inaspettati, ma molto evocativi. Non stiamo parlando solo di accessori, ma anche di scelte beauty che si confermano perfettamente coerenti con il personaggio protagonista della pellicola. Una su tutte? Le spider lashes, letteralmente «ciglia a ragno», che ricordano per l'appunto le zampe allungate dell'insetto, sfoderate dalla star insieme a un graffiante tratto di eyeliner nero. Non è... 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Zendaya, sotto i riflettori di Spiderman: Brand New Day con «spider lashes»: quando il riferimento al film è (anche) nel make-up

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