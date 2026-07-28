Xbox blackout di quasi 20 ore | bloccati anche i giochi su disco ora i servizi sono tornati attivi

Un problema di rete ha causato un blackout di quasi 20 ore sui servizi Xbox, impedendo a molti utenti di accedere ai propri profili, visualizzare la libreria di giochi e avviare i titoli acquistati. Durante il guasto anche i giochi su disco risultavano bloccati. Dopo il ripristino, i servizi sono tornati attivi e funzionanti.

Un lungo malfunzionamento della rete Xbox ha impedito a numerosi giocatori di accedere ai propri profili, visualizzare la raccolta e avviare i titoli acquistati. Il problema, iniziato tra il 26 e il 27 luglio 2026, ha coinvolto diversi servizi gestiti da Microsoft ed è proseguito per quasi 20 ore. L’interruzione non ha riguardato soltanto i giochi digitali e quelli inclusi in Game Pass. Durante le fasi più gravi del disservizio, alcuni utenti hanno segnalato difficoltà persino nell’avvio dei titoli posseduti su disco. Microsoft ha successivamente confermato il ripristino, comunicando che accesso, acquisti e avvio dei giochi erano tornati disponibili. 🔗 Leggi su Gamerbrain.net

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