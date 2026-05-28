Su Game Pass sono apparsi sette nuovi giochi senza data di uscita ufficiale, annunciati da fonti interne. La presenza di questi titoli ha generato curiosità tra gli utenti, che ora attendono aggiornamenti ufficiali. La lista include giochi di diversi generi, ma nessuna informazione precisa sui tempi di disponibilità o sui dettagli delle uscite. La scoperta ha subito attirato l’attenzione di appassionati e addetti ai lavori.

Qualcuno in casa Microsoft ha premuto il pulsante sbagliato, o forse si tratta di una strategia ben orchestrata per alimentare l’hype. Fatto sta che la sezione Coming Soon di Xbox Game Pass ha improvvisamente accolto una mandata di titoli pesanti, tutti rigorosamente senza data di uscita, proprio a pochi giorni dallo showcase ufficiale previsto per il 7 giugno 2026. Coincidenza? I fan più attenti non ci credono nemmeno per un secondo. La scoperta si deve all’occhio di falco di alcuni utenti Reddit, in particolare Weird-Judge-4578, che ha notato come sette giochi di alto profilo siano comparsi nella lista dei futuri arrivi sul servizio in abbonamento. 🔗 Leggi su Game-experience.it

© Game-experience.it - Xbox prepara qualcosa di enorme: 7 giochi senza data compaiono su Game Pass

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