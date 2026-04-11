Ad aprile 2026, Xbox Game Pass amplia il suo catalogo con nuovi titoli disponibili per gli abbonati. Tra le aggiunte di questo mese c’è anche un gioco che ha riscosso grande successo nel 2025, considerato uno dei migliori dell’anno passato. La sua presenza nel servizio rappresenta un’opportunità per chi non lo ha ancora giocato o desidera riviverne l’esperienza. La selezione include anche altri titoli che saranno accessibili a partire da questa primavera.

Come ogni mese anche in questo aprile 2026 il Game Pass aggiunge nuovi giochi al catalogo a disposizione degli abbonati, tra le novità rilevanti c’è anche uno dei migliori giochi del 2025: un’occasione da non perdere per tutti coloro che se lo fossero lasciato sfuggire all’uscita. Il servizio in abbonamento di Microsoft disponibile sia per Xbox che per PC è stato la vera killer application di questa generazione per il reparto gaming dell’azienda di Redmond. La gestione schizofrenica della comunicazione e della produzione (intesa sia come acquisizione di studi e brand che come gestione dei progetti) ha fatto sì che la potenza in dote agli Xbox Studios sia stata quasi del tutto dilapidata e che di fatto siano uscite poche perle dai first party, tra l’altro parecchio dopo l’uscita della console di attuale generazione.🔗 Leggi su Esports247.it

© Esports247.it - Xbox Game Pass, nuova infornata di giochi ad aprile: c’è anche un capolavoro della passata stagione

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Xbox Game Pass Ultimate – April 2026 Full Games List!

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