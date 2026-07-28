Il Cagliari ha scelto un centrocampista d’esperienza per sostituire Gaetano. Dal Leicester è arrivato l’inglese Harry Winks, classe ’96, cresciuto nel Tottenham e con un passato pure alla Sampdoria nella stagione 2223. Per il giocatore sarà quindi la seconda esperienza in Serie A dopo le 20 presenze in blucerchiato. Pisacane dovrebbe impiegarlo davanti alla difesa con il compito di costruire l'azione partendo dal basso, grazie alla sua capacità di recuperare palloni e alla buona visione di gioco. Non è però un centrocampista che garantisce bonus: nell’ultima stagione in Championship ha collezionato 34 presenze, segnando una rete e servendo due assist. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Segui gli aggiornamenti su Cagliari.

© Gazzetta.it - Winks al fantacalcio: quotazione e statistiche del nuovo centrocampista del Cagliari

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Atta al fantacalcio: quotazione e statistiche del nuovo centrocampista della FiorentinaArthur Atta è stato acquistato dalla Fiorentina per circa 40 milioni di euro, includendo 25 milioni più il 30% sulla futura rivendita.

Stankovic al fantacalcio: quotazione e statistiche del nuovo centrocampista dell'InterL'Inter ha acquistato Aleksandar Stankovic dal Bruges per circa 23 milioni di euro, esercitando il diritto di riacquisto.

Winks al fantacalcio: quotazione e statistiche del nuovo centrocampista del CagliariÈ DA PRENDERE AL FANTA? Winks proverà a migliore in fase realizzativa dopo aver chiuso l’avventura alla Sampdoria senza trovare la rete. L’esperienza è dalla sua parte: con la maglia del Tottenham ha ... gazzetta.it

Winks al Cagliari, scheda fantacalcio: i consigli per l’asta 2026/2027Winks al Cagliari - Il Cagliari Calcio è lieto di annunciare l’acquisizione del diritto alle prestazioni sportive del ... fantamaster.it