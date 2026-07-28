Winks al fantacalcio | quotazione e statistiche del nuovo centrocampista del Cagliari

Da gazzetta.it 28 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il Cagliari ha scelto un centrocampista d’esperienza per sostituire Gaetano. Dal Leicester è arrivato l’inglese Harry Winks, classe ’96, cresciuto nel Tottenham e con un passato pure alla Sampdoria nella stagione 2223. Per il giocatore sarà quindi la seconda esperienza in Serie A dopo le 20 presenze in blucerchiato. Pisacane dovrebbe impiegarlo davanti alla difesa con il compito di costruire l'azione partendo dal basso, grazie alla sua capacità di recuperare palloni e alla buona visione di gioco. Non è però un centrocampista che garantisce bonus: nell’ultima stagione in Championship ha collezionato 34 presenze, segnando una rete e servendo due assist. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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