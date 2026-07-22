Atta al fantacalcio | quotazione e statistiche del nuovo centrocampista della Fiorentina

Arthur Atta è stato acquistato dalla Fiorentina per circa 40 milioni di euro, includendo 25 milioni più il 30% sulla futura rivendita. È il principale grande colpo della prima fase di mercato. Il centrocampista arriva dopo aver giocato in precedenza in altri campionati europei. La sua quotazione è stata oggetto di attenzione, e le statistiche recenti mostrano buone prestazioni nelle ultime stagioni. La società ha ufficializzato il trasferimento attraverso comunicati ufficiali.

Acquistato dalla Fiorentina su una base complessiva di circa 40 milioni di euro (25 più il 30% sulla futura rivendita), Arthur Atta è uno dei principali grandi colpi della prima parte di mercato. Accolto sin da subito in maniera molto calorosa dalla nuova tifoseria, l'ex Udinese ha già avuto modo di mostrare sprazzi della sua classe nei primi allenamenti. Felice anche di poter lavorare con Grosso, l'ex Udinese si è così espresso in merito all'inizio di questa nuova avventura: "Con il mister sono convinto di poter imparare tanto. Mi ha fatto un’ottima impressione, ha l’ambizione di andare in avanti e cercare sempre il movimento". 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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Atta alla Fiorentina

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