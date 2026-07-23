Stankovic al fantacalcio | quotazione e statistiche del nuovo centrocampista dell' Inter

L'Inter ha acquistato Aleksandar Stankovic dal Bruges per circa 23 milioni di euro, esercitando il diritto di riacquisto. La società ha investito questa somma per riportare il centrocampista in squadra, dove suo padre ha vinto numerosi trofei. Stankovic, che torna in nerazzurro, ha già accumulato diverse presenze e statistiche che lo collocano come un elemento importante nel reparto mediano.

Aleksandar Stankovic è tornato all'Inter, squadra in cui suo papà Dejan ha vinto tutto. Per riaverlo i nerazzurri hanno fatto un investimento considerevole, pari a circa 23 milioni di euro, esercitando il diritto di riacquisto nei confronti del Bruges. Un attestato di fiducia importante da parte della società e di Cristian Chivu, che lo ha già allenato nelle giovanili. Protagonista di una buona annata in Belgio, il serbo va ad arricchire il centrocampo dei campioni d'Italia, anche se naturalmente non parte in cima alle gerarchie nerazzurre. Il tecnico, in ogni caso, ha un'ottima opinione del classe 2005, motivo per cui lo ha integrato in gruppo, senza destinarlo - salvo sorprese - a ulteriori prestiti. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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