West Nile virus aumentano le province con controlli sul sangue | ecco cosa cambia per i donatori
In Italia, cresce il numero di province che effettuano controlli sul sangue per il West Nile virus. Le autorità sanitarie hanno esteso i controlli, coinvolgendo nuove aree nel monitoraggio. I donatori devono sottoporsi a test specifici prima di donare sangue in queste zone. La sorveglianza si intensifica in tutto il Paese, con l’obiettivo di prevenire la trasmissione attraverso trasfusioni. Nessuna modifica alle procedure generali, ma l’attenzione si concentra sulle aree a rischio.
ABBONATI A DAYITALIANEWS Si amplia la sorveglianza in tutta Italia. Continua ad ampliarsi la rete di monitoraggio contro il West Nile virus. Alla data del 27 luglio, i controlli straordinari sulle donazioni di sangue sono attivi in 47 province appartenenti a 12 regioni italiane, con una maggiore concentrazione nel Nord, ma con aree interessate anche nel Centro, nel Sud e nelle Isole. È importante precisare che nelle province interessate non è vietato donare il sangue. Le misure introdotte prevedono semplicemente controlli aggiuntivi per garantire la massima sicurezza delle trasfusioni. Cosa succede nelle province interessate. Le aree evidenziate dal Centro Nazionale Sangue sono sottoposte a uno screening supplementare sulle sacche raccolte per verificare l’eventuale presenza del virus trasmesso dalle zanzare. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com
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