Il virus West Nile è stato trovato in tutte le province dell’Emilia-Romagna tranne la Romagna. I primi segnali di circolazione tra le zanzare risalgono a metà giugno. La presenza del virus è stata confermata in sei delle nove province della regione. Si segnala che possono verificarsi malattie gravi legate all’infezione. La situazione viene definita eccezionale dalle autorità sanitarie.

Bologna, 8 luglio 2026 – West Nile: fin dalla metà di giugno sono stati rilevati segnali di circolazione del virus tra le zanzare. A oggi sono interessate tutte le province della regione eccetto la Romagna, quindi 6 su 9. Il Servizio sanitario dell’Emilia-Romagna sta mantenendo alta l’attenzione, dopo questa rilevazione da parte del sistema di sorveglianza entomologica previsto dal Piano regionale arbovirosi. Attualmente il rischio è al livello 2 su 3. Possibili casi di malattia nelle prossime settimane. Anche se in regione si tratta di una circolazione endemica, quindi ormai stabilmente presente, e finora il sistema di sorveglianza sanitaria non ha rilevato casi di infezione nell’uomo, i dati lasciano prevedere che nelle prossime settimane si potranno osservare casi di forme gravi di malattia West Nile. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - West Nile, virus rilevato in 6 province su 9 dell’Emilia-Romagna: “Situazione eccezionale, possibili malattie gravi”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

West Nile, in Emilia Romagna sale il livello di allerta: virus presente in sei province su noveIl livello di allerta per il virus West Nile in Emilia Romagna è stato alzato, con sei delle nove province che hanno registrato campioni di zanzare...

A Bagno a Ripoli un nuovo caso di infezione da West Nile VirusA Bagno a Ripoli è stato segnalato un nuovo caso di infezione da West Nile Virus.

Argomenti più discussi: Lotta al virus West Nile. L’ordinanza del Comune. Obbligo di trattamenti per gli eventi all’aperto; Primo caso estivo di Dengue nel Padovano, scatta la disinfestazione.

Anche a Parma campioni di zanzare positivi alla West NileAnche a Parma circola il virus della West Nile. Alta l’attenzione quindi da parte del Servizio sanitario dell’Emilia-Romagna sulla West Nile, dopo che il sistema di sorveglianza entomologica previsto ... gazzettadiparma.it

In Emilia-Romagna precoce ed estesa circolazione del virus West NilePrecoce ed estesa circolazione del virus in Emilia-Romagna: campioni di zanzare positivi sono stati trovati in sei province su nove, escluso al momento solo il territorio romagnolo. Il Servizio sanita ... ansa.it