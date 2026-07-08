West Nile virus rilevato in 6 province su 9 dell’Emilia-Romagna | Situazione eccezionale possibili malattie gravi

Da ilrestodelcarlino.it 8 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il virus West Nile è stato trovato in tutte le province dell’Emilia-Romagna tranne la Romagna. I primi segnali di circolazione tra le zanzare risalgono a metà giugno. La presenza del virus è stata confermata in sei delle nove province della regione. Si segnala che possono verificarsi malattie gravi legate all’infezione. La situazione viene definita eccezionale dalle autorità sanitarie.

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Bologna, 8 luglio 2026 –    West   Nile: fin dalla metà di giugno sono stati rilevati segnali di circolazione del virus tra le zanzare. A oggi sono interessate tutte le province della regione eccetto la Romagna, quindi 6 su 9.  Il Servizio sanitario dell’Emilia-Romagna sta mantenendo alta l’attenzione, dopo questa rilevazione da parte del sistema di sorveglianza entomologica previsto dal Piano regionale arbovirosi. Attualmente   il rischio è al   livello 2 su 3. Possibili casi di malattia nelle prossime settimane. Anche se in regione si tratta di una circolazione endemica, quindi ormai stabilmente presente, e finora il sistema di sorveglianza sanitaria non ha rilevato casi di infezione nell’uomo, i dati lasciano prevedere che nelle prossime settimane si potranno osservare casi di forme gravi di malattia West Nile. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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