Il livello di allerta per il virus West Nile in Emilia Romagna è stato alzato, con sei delle nove province che hanno registrato campioni di zanzare positive. I test condotti sul territorio hanno evidenziato la presenza del virus in queste aree, segnando una diffusione significativa. La rilevazione riguarda esclusivamente le zanzare, senza indicazioni di casi umani finora riportati. La situazione rimane monitorata dalle autorità sanitarie locali.

Il virus West Nile si sta diffondendo in maniera massiccia in Emilia Romagna, lo testimoniano i test effettuati nelle province del territorio. In sei circoscrizioni su nove, infatti, sono stati trovati campioni di zanzare positive all'infezione. Escluso, al momento dalla circolazione di insetti contagiati, solo il territorio romagnolo. Il servizio sanitario regionale mantiene alto il livello di attenzione anche se è corretto precisare che, allo stato attuale, si tratta di una circolazione endemica, quindi ormai stabilmente presente e per la quale, a oggi, il sistema di sorveglianza sanitaria non ha rilevato casi di infezione nell'uomo. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - West Nile, in Emilia Romagna sale il livello di allerta: virus presente in sei province su nove

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