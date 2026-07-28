Nel fine settimana, i Carabinieri della Compagnia di Manduria hanno svolto controlli sul litorale jonico, sequestrando sostanze stupefacenti e multando persone trovate senza documenti o in violazione delle restrizioni agli arresti domiciliari. Sono state effettuate verifiche presso spiagge e zone vicine, con l’obiettivo di contrastare attività illecite e garantire la sicurezza pubblica. Non sono stati segnalati incidenti o problemi di particolare rilievo durante le operazioni.

Tarantini Time Quotidiano Controlli intensificati lungo il litorale jonico nel corso del fine settimana. I Carabinieri della Compagnia di Manduria hanno attuato un servizio straordinario disposto dal Comando Provinciale di Taranto, con l’obiettivo di garantire una maggiore presenza sul territorio durante il periodo di maggiore afflusso turistico e di prevenire fenomeni di illegalità nelle località balneari. L’attività ha interessato le principali vie di accesso alla costa e i luoghi maggiormente frequentati da residenti e turisti. Nel mirino dei militari sono finiti soprattutto il contrasto allo spaccio e al consumo di sostanze stupefacenti, il rispetto delle norme del Codice della Strada e la verifica delle persone sottoposte a misure restrittive. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

© Tarantinitime.it - Weekend di controlli sul litorale: droga sequestrata, sanzioni e verifiche ai domiciliari

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