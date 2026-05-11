Lungo weekend di controlli a tappeto sul litorale | sanzioni per irregolarità nei locali e guida in stato di ebbrezza

Durante il fine settimana, sono stati effettuati numerosi controlli sul litorale ravennate, finalizzati a verificare le condizioni di sicurezza e il rispetto delle norme. Sono state identificate irregolarità in alcuni locali e sono state elevate multe a carico di soggetti trovati alla guida in stato di ebbrezza. I servizi, disposti dal Questore e coordinati con le forze dell’ordine, hanno coinvolto diverse aree della zona.

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