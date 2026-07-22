Roma | controlli sul litorale quattro arresti sei denunce e droga sequestrata

A Roma, sul litorale, sono stati effettuati controlli che hanno portato all’arresto di quattro persone e alla denuncia di altre sei. Durante le operazioni, è stato sequestrato un quantitativo significativo di droga e sono state riscontrate gravi irregolarità in uno stabilimento balneare.

Quattro persone sono state arrestate e sei denunciate, con un ingente quantitativo di droga sequestrato e gravi irregolarità riscontrate in uno stabilimento balneare. Questo è il bilancio dei controlli che sono stati effettuati nel fine settimana dai militari della Compagnia di Civitavecchia, impegnati in un servizio straordinario di vigilanza su tutto il litorale romano, con particolare attenzione all’asse compreso tra Ladispoli e Santa Marinella. L’operazione, condotta senza sosta tra le spiagge affollate e la vivace movida serale, ha visto il coinvolgimento di diverse forze dell’ordine per contrastare non solo lo spaccio di stupefacenti, ma anche per garantire la sicurezza stradale e controllare le attività balneari. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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ROMA: CONTROLLI STRAORDINARI SUL LITORALE, SEI ARRESTI

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