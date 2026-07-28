Una madre ha consegnato a un’altra una fotografia di suo figlio, chiedendo di tenerla e ricordare quanto accaduto. La donna ha detto di non voler insultare o fare domande, ma solo condividere un ricordo. L’episodio si riferisce a un incidente avvenuto a Corinaldo, e la richiesta di perdono riguarda le vittime di quella tragedia. Nessuna altra informazione su eventi o responsabilità viene menzionata.

Una madre, un giorno, gli ha messo in mano la fotografia di suo figlio. Nessun insulto, nessuna domanda: solo un’immagine da custodire. "Mi ha detto: tienila, e ricordati di quello che è successo – racconta –. Sono sbiancato, non sapevo cosa dirle. Suo figlio le mancherà per sempre". Chi parla è Moez, uno dei sei della banda dello spray che la notte dell’8 dicembre 2018, alla Lanterna Azzurra di Corinaldo, liberò lo spray al peperoncino in mezzo alla folla, trasformando la festa in una trappola. Nella calca morirono cinque adolescenti e una madre che aveva accompagnato la figlia. Per quella notte i sei ragazzi, tutti emiliani, stanno scontando condanne definitive tra i 10 e i 12 anni e mezzo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Vorrei chiedere perdono ai parenti delle vittime di Corinaldo"

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