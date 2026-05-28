Il giudice ha condannato a cinque anni e cinque mesi il deejay e gestore di fatto della discoteca coinvolta nella tragedia di Corinaldo. I familiari delle vittime esprimono insoddisfazione e criticano la pena, definendola “strana”. La sentenza arriva dopo il processo legato alla morte di diverse persone durante una serata nel locale nel 2018. La condanna riguarda l’accusa di reato colposo. La legge ha stabilito il risarcimento per alcuni familiari, ma non sono state disposte ulteriori misure.

Corinaldo (Ancona), 28 maggio 2026 – I familiari delle vittime di Corinaldo non ci stanno. Non va giù la condanna a ‘soli’ 5 anni e 5 mesi per Marco Cecchini, il deejay e 'gestore di fatto' della ' Lanterna Azzurra ' di Corinaldo. “ Non cerchiamo vendetta, ma giustizia ", ha detto Fazio Fabini, padre di Emma, una delle giovani vittime nella discoteca di Corinaldo, in cui morirono nel 2018 sei persone. L'uomo è stato trasferito ieri sera a Montacuto (Ancona) dai carabinieri che hanno dato esecuzione alla sentenza della Corte di Cassazione per i reati di omicidio colposo plurimo, lesioni colpose e disastro colposo. Fabini commenta con amarezza la pena inflitta a Cecchini: "Mi sembra strana una pena di cinque anni per reati così importanti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Strage di Corinaldo, condannato il ‘gestore’ della Lanterna Azzurra. I familiari delle vittime: “Strana una pena a 5 anni”

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