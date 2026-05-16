Un uomo accusato di aver commesso una strage a Bologna nel 1980 ha recentemente richiesto l’eutanasia, attirando l’attenzione dell’opinione pubblica e delle famiglie delle vittime. Mentre la sua richiesta viene discussa, i parenti delle persone uccise chiedono di poter parlare e di essere ascoltati. È previsto che l’indagato trascorra ancora molto tempo in carcere, dove avrà l’opportunità di approfondire le leggi italiane sull’eutanasia, che rimangono vietate nel paese.

Bologna, 16 maggio 2026 – “Bellini in carcere avrà tutto il tempo per scoprire che in Italia l’eutanasia è reato. E che se cerca un modo per sgravarsi la coscienza può farlo, magari, parlando di ciò che sa”. Paolo Lambertini, presidente dell’associazione dei familiari delle vittime della strage del 2 agosto alla stazione di Bologna, commenta così la lettera inviata dalla Primula Nera Paolo Bellini alla Gazzetta di Reggio, che ne ha pubblicato ieri degli stralci; al dirigente sanitario della Casa di reclusione di Padova, alle Procure di Bologna, Cagliari e Padova e alla Commissione Parlamentare Mafia e Stragi. Si tratta di una lettera di... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Strage di Bologna, Bellini chiede l’eutanasia. I parenti delle vittime: “Parli”

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