Dopo settimane di trattative, si è scoperto che il ritorno di Vlahovic alla Juventus avverrà solo se il giocatore sarà disposto a ridurre le proprie richieste salariali. La porta per il trasferimento non è completamente sbarrata, ma le condizioni economiche rappresentano l’ostacolo principale. Attualmente, non ci sono altre novità sul futuro del calciatore, che rimane in attesa di un possibile accordo tra le parti.

di Francesco Spagnolo La porta di Vlahovic alla Juve non è chiusa in maniera definitiva. Ma per arrivare alla fumata bianca il serbo dovrà abbassare le proprie pretese economiche. Lo scorso 30 giugno si è consumato l’addio formale tra la Juventus e Dusan Vlahovic. La fumata nera sul rinnovo contrattuale è arrivata al termine di una lunga trattativa, causata dalle pretese d’ingaggio decisamente fuori parametro avanzate dal centravanti serbo. Eppure, proprio quando l’avventura torinese sembrava destinata agli archivi del passato, si riapre un piccolo spiraglio per un incredibile riavvicinamento tra il bomber e la società bianconera. A fare la... 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Vlahovic Juve: il ritorno in bianconero ci sarà solo in un caso. Gli aggiornamenti sul futuro del serbo

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VLAHOVIC SALUTA, E ORA IL PENSIERO DI TACCHINARDI SULL'ATTACCO DELLA JUVENTUS

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