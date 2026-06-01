La Juventus sta cercando un ultimo incontro per rinnovare il contratto di Dusan Vlahovic, ma le sensazioni non sono positive riguardo al futuro dell’attaccante. Le trattative sembrano aver incontrato ostacoli e le possibilità di raggiungere un accordo appaiono basse. La società ha avviato le procedure per definire la situazione contrattuale del giocatore, che potrebbe lasciare la squadra al termine della stagione.

Juventus, è iniziato il conto alla rovescia per il rinnovo dell’attaccante Dusan Vlahovic: poche speranze di accordo con il bianconero. Giorni decisivi in casa Juventus per il futuro del reparto offensivo. È infatti previsto un nuovo — e probabilmente ultimo — incontro tra la dirigenza bianconera e l’entourage di Dusan Vlahovic per discutere il rinnovo del contratto in scadenza il 30 giugno. Nonostante il peso tecnico del serbo, filtra poco ottimismo sulla sua permanenza a Torino, come riportato da Sky Sport. Ultime notizie Calciomercato LIVE: tutte le novità del giorno La Juve rilancia per Kolo Muani. Lo stallo sul fronte Vlahovic ha spinto il club a riattivare immediatamente i contatti per Randal Kolo Muani. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Rinnovo Vlahovic, la Juve tenta l’ultimo incontro: sensazioni negative sul futuro del serbo

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Il rinnovo di Dusan Vlahovic alla Juventus sarebbe giusto o sbagliato

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vlahovic è molto probabilmente una scelta di spaletti piuttosto che di comolli reddit

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