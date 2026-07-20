Il futuro di Vlahovic potrebbe cambiare se la Juventus accetterà di ridurre le richieste economiche. La trattativa tra le parti è ancora aperta, ma al momento non ci sono accordi definitivi. La possibilità di un ritorno del calciatore serbo al club dipende da questa condizione, che potrebbe riavvicinare le due parti e riaprire la trattativa. La situazione resta in stand-by, con sviluppi ancora da definire.

di Luca Fioretti Il futuro di Vlahovic resta un rebus ma una riduzione delle pretese economiche può riaprire la trattativa con la Juventus: tutte le novità. Il mercato della Juventus riserva ancora clamorosi colpi di scena per il futuro del reparto avanzato. Secondo quanto viene analizzato dettagliatamente oggi da Tuttosport, il profilo di Dusan Vlahovic rimane sullo sfondo delle manovre correnti, configurandosi come un’opportunità last-minute. La vicenda legata al centravanti serbo è recente e ed è reduce dalla fumata nera per il rinnovo del contratto in scadenza, una rottura totale nelle negoziazioni che ha portato all’addio a zero del serbo poche settimane fa. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Occhi ben aperti sul fronte Vlahovic: il serbo può tornare bianconero se… Le condizioni della Juve

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Vlahovic Juve avanti insieme? Bianconeri disposti a risedersi al tavolo col serbo a patto che… Le condizioniLa Juventus è disposta a riprendere le trattative con Vlahovic, ma solo se il giocatore accetta alcune condizioni economiche.

Rinnovo Vlahovic: il serbo apre all’offerta biennale della Juve, la partita si sposta sul bonus alla firma. Tutte le cifreIl calciatore serbo ha accettato un contratto biennale con la Juventus, con un compenso di 6 milioni di euro più bonus.

Temi più discussi: Sonnolenza, velocità e cellulare. Sicurezza dimenticata in autostrada; Roberto Vannacci è il pifferaio magico dell’estremismo; Impianto di cremazione a Bolignano, il fronte del no: raccolta firme e striscioni. Fatelo sotto casa vostra; Truffe delle case vacanza, adesso i malintenzionati usano l'IA: 5 consigli per evitare il peggio.

Occhio che comincia a vincere partite a livello challenger Ivan Ivanov. Occhi ben aperti.... x.com

Cerco raccomandazioni per abbinare il mio sogno ad occhi aperti molto specifico, puoi aiutare una ragazza? reddit

Occhi aperti o chiusiSecondo alcune ricerche tenere gli occhi chiusi durante i rapporti sessuali potrebbe portare a un’esperienza sensoriale più intensa: quando la vista è meno coinvolta, spiega Le Temps, il cervello ... internazionale.it

Leone XIV: Angelus, vivere un cristianesimo dagli occhi apertiVivere un cristianesimo dagli occhi aperti. È l’invito del Papa, durante l’Angelus di ieri in piazza San Pietro. La fede non è un atto cieco, un abdicare alla ragione, una sistemazione in qualche ... agensir.it