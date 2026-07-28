Domani alle 21,30 i Negrita si esibiranno a Siena, città dove il gruppo ha iniziato la carriera. L’evento rappresenta un ritorno per la band, molto attesa dal pubblico locale. L’esibizione include brani che combinano memoria musicale e sonorità moderne. La performance si svolgerà in un contesto che ha visto i Negrita esibirsi in passato. L’appuntamento musicale è confermato e si svolgerà in una location che ospita regolarmente eventi dal vivo.

Domani è il giorno dei Negrita. Alle 21,30 un gradito ritorno a Siena, per il gruppo che qui ha mosso i suoi primi passi e c’è indubbiamente attesa per questa esibizione. Il cuore e la memoria che vanno finalmente d’accordo. Saranno i protagonisti del calendario " Vivi Fortezza " suddiviso in concerti, esibizioni e appuntamenti culturali. Per questa estate i Negrita hanno previsto un tour con poche date ma tutte in luoghi significativi e quindi non poteva mancare la città che li ha lanciati attraverso il mitico Cambio di via Pantaneto di Alessandro Fanetti e Dario Di Prisco. Quasi inutile ripercorrere i tanti anni di musica e di successi per i Negrita, che indubbiamente hanno un loro affezionato pubblico che ha sempre premiato la loro coerenza e uno stile ormai "marchio di fabbrica". 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Vivi Fortezza con i Negrita. Memoria e sound moderno

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