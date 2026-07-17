Eventi | format acustico Talk & Live coi Negrita E la festa di chiusura

La rassegna estiva al Lazzaretto di Bergamo si conclude con un evento acustico di talk e live con i Negrita. La chiusura ha visto la partecipazione di artisti come Arisa, Daddy G, Davide Van De Sfroos, Loredana Bertè ed Elio e le Storie Tese. La manifestazione ha registrato un’ampia partecipazione di pubblico, portando musica, comicità e spettacolo dal vivo.

Giunge alla chiusura la rassegna estiva al Lazzaretto di Bergamo con musica, comicità e spettacolo dal vivo. Grande successo per la partecipazione di numerosi noti artisti come Arisa, Daddy G, Davide Van De Sfroos, Loredana Bertè, Elio e le Storie Tese. Lazzaretto Estate è il progetto culturale estivo voluto e promosso dal Comune di Bergamo, che per l’edizione 2026 inaugura un nuovo corso grazie al bando triennale recentemente aggiudicato a Shining Production. L’edizione 2026 ha introdotto anche un’importante evoluzione nell’area food & beverage, ripensata per migliorare la qualità e progettata secondo criteri di riduzione dell’impatto ambientale con l’eliminazione progressiva della plastica monouso. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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