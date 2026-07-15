I Negrita tornano in città il 29 luglio per un concerto alla Fortezza Medicea, nell’ambito di un tour con solo dieci date. La band ha espresso un forte legame con questa località durante l’evento, inserito nel calendario dell’Estate dei Propositivi promosso dall’amministrazione comunale. La data rappresenta un gradito ritorno per il gruppo, che ha già avuto modo di esibirsi in questa sede in passato.

In un tour volutamente ristretto, soltanto dieci date, quella di Siena è quella del (gradito) ritorno: i Negrita saranno protagonisti alla Fortezza Medicea il 29 luglio, data nel calendario dell’Estate dei Propositivi con l’Amministrazione Comunale. Intanto come non intervistare uno dei componenti del gruppo, Enrico "Drigo" Salvi, in anteprima ci racconta questo tour: "E’ una nostra scelta – comincia Drigo – di scegliere poche ma importanti date, con città e località scelte o per particolare bellezza o per storia. Quella sul palco è una formula inedita con il trio che può giocare su differenti arrangiamenti del repertorio". E il repertorio che farete? "Ci stiamo ancora lavorando. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Concerto dei Negrita in Fortezza: "Grande legame con questa città"

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