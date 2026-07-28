Vivai tecnici e ius soli | quando finirà la telenovela qualcuno proverà davvero a fare le riforme per salvare il calcio italiano?

Un club di calcio italiano ha annunciato le dimissioni di due dirigenti chiave, con una delle figure che ha lasciato il ruolo dopo un breve periodo. Le dimissioni sono state ufficializzate in seguito a un periodo di tensioni interne. La decisione riguarda due membri dello staff dirigenziale di alto livello e si inserisce in un contesto di cambiamenti all’interno dell’organizzazione. La squadra si trova ora senza due figure di rilievo, mentre si attendono eventuali sviluppi nelle prossime settimane.

A Ovest di Paperino (film d’esordio nel 1981 dei Giancattivi )? No, a Nord di Roma. Di sicuro, lontano da Milano, dopo le dimissioni di Paolo Maldini e Leonardo, durati nel club Italia come un gatto in tangenziale (tanto per restare nel cinema). Come scrive nel suo seguitissimo blog il giornalista Fabrizio Bocca, con il presidente federale Giovanni Malagò, il direttore tecnico Claudio Ranieri e il ct Roberto Mancini è nata l’ Italia di Roma Nord. Malagò e Ranieri possono raggiungere la sede di Via Allegri a piedi. Mancio in bicicletta, sua grande passione. Manca la quarta pedina annunciata da Malagò: si parla di Gianfranco Zola e, in questo caso, si andrà oltre il perimetro di Roma Nord, ma la maggioranza vive, respira e annusa le atmosfere della parte nobile della capitale, senza offesa per le altre aree. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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