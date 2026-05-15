Il calcio italiano attraversa un momento difficile, con poche opportunità per i giovani e scarsi risultati nei vivai. Le squadre investono molte risorse senza ottenere benefici concreti, e ci sono pochi giocatori che riescono a emergere e a fare carriera. La mancanza di talenti formati internamente si riflette anche in trasferimenti costosi di giocatori già pronti, senza che si evidenzi una strategia chiara per lo sviluppo dei giovani. Questa situazione evidenzia le difficoltà del settore nel valorizzare le proprie risorse.

Il calcio italiano è in crisi. Ma il dito si punta sempre troppo poco sulla incapacità di dirigenti e allenatori nel crescere, oppure individuare e acquistare, ed eventualmente poi valorizzare e vendere i talenti Il calcio italiano è in crisi. Ma il dito si punta sempre troppo poco sulla inca. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Calcio italiano, dirigenti e tecnici incapaci: nessun talento dai vivai, spese senza senso, pochi giocatori valorizzati

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