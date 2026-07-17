Mondiali viva il calcio del merito contro lo ius soli calcistico | Spagna-Argentina la finale dei mondiali con 21 calciatori bianchi
Domenica sera si giocherà la finale dei Mondiali tra Spagna e Argentina. In campo, 21 dei 22 calciatori sono di pelle chiara. La formazione spagnola conta 11 giocatori con pelle chiara, mentre l’Argentina schiera 10 calciatori con questa caratteristica. Solo un calciatore di pelle diversa parteciperà alla partita. La finale si svolgerà in un contesto in cui il calcio si distingue per la prevalenza di calciatori di carnagione chiara.
Domenica sera si chiuderà il sipario sui campionati di calcio americani con la finale Spagna-Argentina. E in campo scenderanno 21 calciatori “bianchi” su ventidue. Che non significa affatto alcuna supremazia stupida e razzista. Potevano essere ventuno su ventidue di colore. E non sarebbe cambiato niente. Perché giocheranno i migliori. A smentire la noiosa e trita campagna sullo ius soli calcistico lanciata prima da Giovanni Malagò e poi rilanciata da Renzo Ulivieri. Il dato della finale mondiale. Domenica prossima tra i titolari della finalissima giocheranno 21 calciatori bianchi su ventidue. Ma non saranno certo scelti dal KKK. Avesse giocato la Francia, il dato sarebbe stato diverso. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
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