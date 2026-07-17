Domenica sera si chiuderà il sipario sui campionati di calcio americani con la finale Spagna-Argentina. E in campo scenderanno 21 calciatori “bianchi” su ventidue. Che non significa affatto alcuna supremazia stupida e razzista. Potevano essere ventuno su ventidue di colore. E non sarebbe cambiato niente. Perché giocheranno i migliori. A smentire la noiosa e trita campagna sullo ius soli calcistico lanciata prima da Giovanni Malagò e poi rilanciata da Renzo Ulivieri. Il dato della finale mondiale. Domenica prossima tra i titolari della finalissima giocheranno 21 calciatori bianchi su ventidue. Ma non saranno certo scelti dal KKK. Avesse giocato la Francia, il dato sarebbe stato diverso. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

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© Secoloditalia.it - Mondiali, viva il calcio del merito contro lo ius soli calcistico: Spagna-Argentina, la finale dei mondiali con 21 calciatori “bianchi”

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