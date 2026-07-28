L’arbitro Slavko Vincic ha annunciato il ritiro dalla carriera arbitrale, pochi giorni dopo aver diretto la finale del Mondiale tra Spagna e Argentina. La decisione è stata comunicata dalla Federcalcio slovena. Vincic aveva raggiunto il culmine della sua attività con la designazione per la partita decisiva del torneo. La sua carriera si conclude quindi subito dopo aver ottenuto il massimo riconoscimento in ambito internazionale.

Dopo l'emozione della designazione della finale del Mondiale, Spagna-Argentina, arriva la decisione dell'arbitro Slavko Vincic di ritirarsi. Ad annunciare la fine della carriera arbitrale è la Federcalcio slovena. Dalla finale al ritiro, chi è Slavko Vincic: Arbitro internazionale dal 2010, Vincic ha raggiunto traguardi importanti nella propria carriera. Ritenuto da Collina un'arbitro molto affidabile, ha diretto ben 50 gare di Champions League, tra le quali la finale del 2024 tra Real Madrid e Borussia Dortmund, vinta dai blanco. Due anni fa ha arbitrato la semifinale d'andata tra Arsenal e PSG, vinta poi dai francesi. Nella scorsa stagione lo ritroviamo nel tabellino del quarto di finale tra Bayern Monaco e Real, vinto dai bavaresi 4-3. 🔗 Leggi su Derbyderbyderby.it

© Derbyderbyderby.it - Vincic si ritira dopo aver coronato il sogno della finale Mondiale

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