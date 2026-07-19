Chi è Slavko Vin?i? l’arbitro della finale Mondiale tra Spagna e Argentina

L’arbitro designato per la finale del Mondiale 2026 tra Spagna e Argentina è uno sloveno nato a Maribor. La scelta è stata fatta dal presidente della Commissione Arbitri della FIFA, un italiano. Questa partita rappresenta l’appuntamento più rilevante nella carriera di un arbitro.

Sarà lo sloveno Slavko Vin?i? ad arbitrare la finale del Mondiale 2026 tra Spagna e Argentina. Il Presidente della Commissione Arbitri della FIFA, l’italiano Pierluigi Collina, ha scelto il fischietto nato a Maribor per dirigere la partita più importante nella carriera per un calciatore, così come per un direttore di gara. All’annuncio, Vin?i? non ha trattenuto l’emozione e si è lasciato andare in un pianto di gioia che ha fatto rapidamente il giro del web. L’arbitro 46enne ha definito «un incredibile onore» la possibilità che Collina gli ha riservato. Introducing your referee for the @FIFAWorldCup 2026 Final..? Congratulations, Slavko Vin?i?!? pic. 🔗 Leggi su Open.online

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Who Is Slavko Vini Fifa Final Referee Arrested In Drugs & Prostitution Raid

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