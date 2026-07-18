L’arbitro sloveno Slavko Vincic, 46 anni, sarà il direttore di gara della finale dei Mondiali tra Spagna e Argentina. È il primo arbitro sloveno a dirigere una finale iridata e il ventitreesimo nella storia a farlo. Vincic è stato coinvolto in un caso giudiziario nel passato, quando è stato accusato di prostituzione “per caso”. La partita si terrà al MetLife Stadium del New Jersey.

La finale dei Mondiali tra Spagna e Argentina, in programma domenica al MetLife Stadium del New Jersey, avrà una direzione di gara storica: al fischietto ci sarà lo sloveno Slavko Vincic, 46 anni, che diventa così il primo arbitro sloveno a dirigere una finale iridata e, in assoluto, il ventitreesimo uomo nella storia a farlo. “ È un grande onore”, ha commentato lui stesso, visibilmente emozionato — con tanto di abbraccio a Pierluigi Collina, a capo della commissione arbitrale FIFA. Una carriera ai vertici. Vincic non è un debuttante nelle serate di gala. Nella sua carriera ha diretto oltre 500 partite tra campionati, coppe e... 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Chi è Slavko Vincic, l’arbitro della finale Mondiale: fu accusato di prostituzione “per caso”

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FIFA World Cup News: Referee For Argentina vs Spain FIFA World Cup Final Is Now Under Suspicion

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