Chi è Slavko Vincic l’arbitro della finale Mondiale | fu accusato di prostituzione per caso

Da ilnapolista.it 18 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

L’arbitro sloveno Slavko Vincic, 46 anni, sarà il direttore di gara della finale dei Mondiali tra Spagna e Argentina. È il primo arbitro sloveno a dirigere una finale iridata e il ventitreesimo nella storia a farlo. Vincic è stato coinvolto in un caso giudiziario nel passato, quando è stato accusato di prostituzione “per caso”. La partita si terrà al MetLife Stadium del New Jersey.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

La finale dei Mondiali tra  Spagna e Argentina, in programma domenica al MetLife Stadium del New Jersey, avrà una direzione di gara storica: al fischietto ci sarà lo sloveno  Slavko Vincic, 46 anni, che diventa così il  primo arbitro sloveno  a dirigere una finale iridata e, in assoluto, il ventitreesimo uomo nella storia a farlo. “ È un grande onore”, ha commentato lui stesso, visibilmente emozionato — con tanto di abbraccio a Pierluigi Collina, a capo della commissione arbitrale FIFA. Una carriera ai vertici. Vincic non è un debuttante nelle serate di gala. Nella sua carriera ha diretto oltre  500 partite  tra campionati, coppe e... 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

chi 232 slavko vincic l8217arbitro della finale mondiale fu accusato di prostituzione per caso
© Ilnapolista.it - Chi è Slavko Vincic, l’arbitro della finale Mondiale: fu accusato di prostituzione “per caso”
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

FIFA World Cup News: Referee For Argentina vs Spain FIFA World Cup Final Is Now Under Suspicion

Video FIFA World Cup News: Referee For Argentina vs Spain FIFA World Cup Final Is Now Under Suspicion

Notizie e thread social correlati

Chi è Slavko Vincic, arbitro della finale dei Mondiali: finì in un’inchiesta sulla prostituzione “per caso”Slavko Vincic, arbitro sloveno di 46 anni, è stato coinvolto in un’indagine sulla prostituzione, ma in modo accidentale.

Mondiali 2026, Slavko Vin?i? scoppia in lacrime: è lui l’arbitro della finale Spagna-ArgentinaL’arbitro della finale dei Mondiali 2026 tra Spagna e Argentina sarà Slavko Vincic.

Temi più discussi: Slavko Vincic scoppia in lacrime: scopre da Collina di essere l’arbitro della finale dei Mondiali | Video; Chi è l'arbitro della finale dei Mondiali 2026 Spagna-Argentina? Slavko Vin?i? entra nella storia; Slavko Vincic scoppia a piangere davanti a Collina: è lui l'arbitro della finale dei Mondiali 2026; Vincic, chi è l'arbitro della finale dei mondiali: la carriera, lo stipendio (e quel precedente con Messi...).

slavko vincic chi è slavko vincicChi è Slavko Vincic, arbitro della finale dei Mondiali: finì in un’inchiesta sulla prostituzione per casoIl direttore di gara sloveno ha 46 anni ed è alla seconda finale della carriera, nel 2024 fischiò in quella di Champions tra Real Madrid e Borussia Dortmund ... fanpage.it

slavko vincic chi è slavko vincicVincic per la finale del Mondiale, Collina: Si punta all'immagine dell'arbitro perfettoSlavko Vincic sarà l'arbitro della finale del Mondiale fra Spagna e Argentina, gara che si giocherà domenica sera alle 21 (ora italiano). tuttojuve.com

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web