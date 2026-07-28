Vila Nova confermato presidente di São Tomé e Príncipe

Vila Nova è stato riconfermato presidente di São Tomé e Príncipe dopo aver vinto le elezioni del 19 luglio con una larga maggioranza. Il presidente uscente continuerà il suo mandato di cinque anni. La vittoria è stata confermata ufficialmente dopo il voto.

Alle presidenziali del 19 luglio di São Tomé e Príncipe ha conquistato una larga vittoria il presidente uscente Carlos Vila Nova, che si trova così riconfermato per un secondo mandato quinquennale. Larga vittoria. La vittoria è arrivata già al primo turno con quasi il 56% dei voti, ottenuti come indipendente col supporto esterno del partito MLSTPPSD. Il suo sfidante principale, Nito Abreu della Acção Democrática Independente (ADI), si è fermato al 41%. Nel 2021 Vila Nova aveva vinto da candidato proprio dell’ADI,formazione che ancora oggi detiene la maggioranza assoluta all’Assemblea Nazionale. Tuttavia, l’anno scorso con la destituzione del primo ministro Patrice Trovoada, Vila Nova ha di fatto provocato una scissione del partito e ha quindi corso da solo. 🔗 Leggi su Api.follow.it

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Sao Tome president says voters strengthened democracy

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