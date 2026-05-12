Sacbo Giovanni Sanga confermato alla carica di presidente
Il consiglio di amministrazione di Sacbo ha confermato Giovanni Sanga nel ruolo di presidente. Sono stati inoltre nominati vicepresidenti Patrizia Savi e Fabio Bombardieri. La decisione riguarda le cariche interne dell’azienda e la loro composizione rimane invariata. La conferma di Sanga e le nuove nomine sono state comunicate ufficialmente.
L’UFFICIALITÀ. Il consiglio d’amministrazione ha rinnovato le cariche. Nominati vicepresidenti Patrizia Savi e Fabio Bombardieri. Il nuovo consiglio di amministrazione è formato da: Giovanni Sanga (presidente), Patrizia Savi, (vicepresidente), Fabio Bombardieri (vicepresidente), Daniele Belotti, Gianpietro Benigni, Massimiliano Crespi, Stefano Gallini, Renato Redondi, Pierluigi Zaccaria, Giovanni Zambonelli. Definita anche la composizione del Collegio dei Sindaci, formato da: Alberto Ribolla, presidente nominato dal Ministero Economia e Finanze; Beatrice Mascheretti, nominata dal Ministero Infrastrutture e Trasporti; Claudia Rossi, nominata di concerto da Comune di Bergamo, Provincia di Bergamo e Camera di Commercio di Bergamo; Marco Luigi Valente; Margherita Molinari.🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
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