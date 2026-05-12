Sacbo Giovanni Sanga confermato alla carica di presidente

Il consiglio di amministrazione di Sacbo ha confermato Giovanni Sanga nel ruolo di presidente. Sono stati inoltre nominati vicepresidenti Patrizia Savi e Fabio Bombardieri. La decisione riguarda le cariche interne dell’azienda e la loro composizione rimane invariata. La conferma di Sanga e le nuove nomine sono state comunicate ufficialmente.

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L’UFFICIALITÀ. Il consiglio d’amministrazione ha rinnovato le cariche. Nominati vicepresidenti Patrizia Savi e Fabio Bombardieri. Il nuovo consiglio di amministrazione è formato da: Giovanni Sanga (presidente), Patrizia Savi, (vicepresidente), Fabio Bombardieri (vicepresidente), Daniele Belotti, Gianpietro Benigni, Massimiliano Crespi, Stefano Gallini, Renato Redondi, Pierluigi Zaccaria, Giovanni Zambonelli. Definita anche la composizione del Collegio dei Sindaci, formato da: Alberto Ribolla, presidente nominato dal Ministero Economia e Finanze; Beatrice Mascheretti, nominata dal Ministero Infrastrutture e Trasporti; Claudia Rossi, nominata di concerto da Comune di Bergamo, Provincia di Bergamo e Camera di Commercio di Bergamo; Marco Luigi Valente; Margherita Molinari.🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - Sacbo, Giovanni Sanga confermato alla carica di presidente ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate L’aeroporto riconferma Giovanni Sanga: sarà presidente di Sacbo anche nel prossimo triennioIl Consiglio di Amministrazione di SACBO, nominato nell’assemblea del 30 aprile scorso per il triennio 2026-2029, ha proceduto al rinnovo delle... Leggi anche: Giovanni Acampora confermato Presidente della Camera di Commercio Frosinone Latina ? Si parla di: SACBO: l’Intelligenza Artificiale entra nei controlli del trasporto aereo; La pioggia non spegne l’entusiasmo dei ciclisti: festa per i 1.700 della BGY Airport Granfondo. Milano Bergamo: Giovanni Sanga confermato alla presidenza di SacboGiovanni Sanga è stato riconfermato alla presidenza di Sacbo, società di gestione dell'aeroporto di Milano Bergamo: il consiglio di ... travelquotidiano.com