ravecca confermato presidente

L’assemblea provinciale di Confesercenti si è tenuta nell’azienda agricola La Baia del Sole Cantine Federici. Durante l’incontro, è stato confermato all’unanimità Alessandro Ravecca come presidente. Nessun voto contrario o schede bianche, tutti i presenti hanno approvato il rinnovo del mandato. La decisione è stata comunicata subito dopo la chiusura dei lavori assembleari.

Si è svolta all’azienda agricola La Baia del Sole Cantine Federici, l’assemblea provinciale di Confesercenti che ha visto confermare all’unanimità Alessandro Ravecca nel ruolo di presidente. Una riunione partecipata in cui gli associati hanno scelto di dare continuità agli ultimi mandati e in cui c’è stato modo di dare evidenza ai risultati raggiunti dall’associazione di categoria nell’arco degli ultimi anni. Pur non nascondendo le difficoltà del fare impresa oggi, buoni risultati sono stati raggiunti dal punto di vista dei servizi formativi e delle consulenze erogate alle imprese nell’ambito della sicurezza negli ambienti di lavoro e nella sicurezza alimentare. Particolarmente rilevante il... 🔗 Leggi su Lanazione.it

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