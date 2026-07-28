VIDEO-FOTO Il viaggio mai finito | 13 anni fa la strage del bus
Quattordici anni fa si è verificata una strage su un bus in una domenica sera di fine estate. Era intorno alle 20:30 quando si è verificato l’incidente, in un momento in cui le strade erano frequentate da persone che tornavano a casa dopo attività all’aperto. La giornata era calda, e la zona era popolata da chi aveva trascorso il giorno al mare o in montagna. La dinamica esatta e le cause dell’incidente non sono state rese pubbliche.
Tempo di lettura: 4 minuti Era domenica. L’aria era calda, nonostante le lancette dell’orologio stessero girando verso le otto e trenta di sera. Le strade erano “affollate” da chi rientrava a casa dopo una giornata di mare, piuttosto che da una braciata in montagna in cerca di un pò refrigerio. E c’era anche chi rientrava da una gita fuori porta, come coloro che scelsero come meta domenicale i luoghi religiosi di Pietrelcina che diedero la vita a Padre Pio. Quella sera, però, quaranta persone non tornarono mai più a casa perchè la vita la persero. Era il 28 luglio del 2013. Sul viadotto Acqualonga dell’autostrada A16, nei pressi di Monteforte Irpino, il tempo si è fermato per sempre in un boato atroce. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
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Il mio viaggio a Milano. . Ultimo giorno a Milano prima della partenza. Mi sono pesato, ho fatto lo scrub. , alla fine auguro a tutti voi delle splendide vacanze. Godetevi ogni momento, il ritorno a casa, l’abbraccio degli affetti più cari e il tempo trascorso con le p facebook