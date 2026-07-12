Geologo trova un vecchio rullino in montagna e il video diventa virale Poi la svolta di un’utente | Nelle foto c’è mio marito morto 27 anni fa

Un geologo ha scoperto un vecchio rullino fotografico in montagna, che ha generato un video diventato virale sui social. Dopo la diffusione, un utente ha commentato che tra le foto ci sarebbe suo marito morto 27 anni fa. La vicenda ha portato a una ricerca collettiva online durata meno di 48 ore, coinvolgendo numerosi utenti nel tentativo di identificare le persone nelle immagini.

Un rullino fotografico trovato per caso tra le rocce della gola di Frasassi nelle Marche, un appello sui social diventato viralissimo in poco tempo e una caccia collettiva sul web durata meno di 48 ore. Alla fine è stato svelato il mistero delle immagini rimaste nascoste per quarant’anni nella Torre di Jesi. A ritrovare quel piccolo archivio del passato è stato il geologo e climber Lorenzo Rossetti, mentre a trasformare il ritrovamento in un’indagine nazionale è stato il regista fabrianese Paolo Bacchi con un video-appello che ha superato 3 milioni e mezzo di visualizzazioni. Il rullino alla fine apparteneva a Tiziano Cantalamessa, storico alpinista ascolano considerato il «Bonatti del centro-sud». 🔗 Leggi su Open.online

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